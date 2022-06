Parlamentswahl in Frankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Stimmabgabe in der ersten Runde der Parlamentswahl. (Ludovic Marin/AFP-Pool/AP/dpa)

Laut dem vorläufigen Endergebnis liegt das Mitte-Bündnis "Ensemble" von Präsident Macron mit 0,1 Prozentpunkten Vorsprung vor dem Links-Bündnis "Nupes" um den Politiker Mélenchon. Dessen Partei "La France Insoumise" argumentiert nun, das Linksbündnis habe weitere Stimmen bekommen, die aber fälschlicherweise unter "Verschiedene Linke" gelistet worden seien. In der Darstellung sei künstlich der Eindruck erweckt worden, das Bündnis von Staatschef Macron sei an vorderster Stelle. Konkret geht es der Linken darum, dass von ihnen unterstütze Kandidaten in Übersee nicht zu ihrer Allianz gezählt wurden. Formell gehören diese auch anderen Parteien an.

Das Innenministerium beruft sich in seiner Darstellung laut Berichten auf eine offizielle Liste, die das Linksbündnis vorgelegt hatte. Kandidaten aus Korsika und Übersee seien darauf nicht vertreten gewesen. Die französische Premierministerin Borne, ernannt von Präsident Macron, bezeichnete Mélenchon dem "Figaro" zufolge als Lügner.

Stichwahl entscheidet

Für die Sitzverteilung in der Nationalversammlung sagt die Stimmenverteilung noch nicht viel aus, weil die Mandate nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben werden. In der ersten Runde erreichten nach Angaben des französischen Innenministeriums nur fünf Kandidatinnen und Kandidaten eine absolute Mehrheit. In allen anderen der insgesamt 577 Wahlkreise entscheidet am kommenden Sonntag eine Stichwahl darüber, wer von den beiden bestplatzierten Kandidaten ins Parlament einzieht.

Mit Spannung wird erwartet, ob Macrons Mitte-Lager ihre Mehrheit in der Nationalversammlung verteidigen kann. Andernfalls würde es für den kürzlich wiedergewählten Präsidenten deutlich schwieriger, seine politischen Vorhaben durchzusetzen. Insbesondere die Rentenreform ist umstritten. Während Macron das Rentenalter von 62 auf 64 oder 65 Jahre anheben will, fordert Mélenchon die Rente mit 60.

Frankreich-Experte Seidendorf erwartet in der Stichwahl knappe Mehrheit für Macron

Der stellvertretende Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Stefan Seidendorf, erwartet, dass Macrons Bündnis in der zweiten Runde eine knappe absolute Mehrheit erringt. Seidendorf sagte im Deutschlandfunk : "Ich denke nicht, dass Mélenchon die Wahl noch gewinnen kann."

Das Links-Bündnis werde vermutlich auf 150 bis 190 Mandate kommen und damit die größte Oppositionsgruppe anführen. Die Rechtspopulisten könnten auf 40 bis 50 Sitze hoffen und erstmals bei einer Wahl mit Mehrheitswahlrecht in Fraktionsstärke in die Nationalversammlung einziehen. Noch unklar sei, ob dort, wo in der Stichwahl Kandidaten der Linken und des rechtspopulistischen Rassemblent National aufeinandertreffen, Macrons Bündnis dazu aufrufe, links zu wählen.

"Frankreich vor unsicheren Zeiten"

Seidendorf geht angesichts der Mehrheitsverhältnisse davon aus, dass "unsichere Zeiten" vor Frankreich liegen. Allerdings könnte es Macron auch gelingen, immer wieder einzelne Abgeordnete des Links-Bündnisses auf seine Seite zu ziehen, denn Mélenchons Zusammenschluss sei mit heißer Nadel gestrickt. Es gebe große Divergenzen zwischen Grünen und Sozialdemokraten auf der einen und Linkspopulisten und Kommunisten auf der andere Seite, so Seidendorf.

Der Historiker und Politikwissenschaftler bedauert, dass es an programmatischer Debatte fehle. Wichtige Themen wie die Überschuldung des Staates oder Sozialreformen hätten im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt. Das liege auch am Verschwinden der Parteien in Frankreich: "Niemand will mehr Partei sein", sagte Seidendorf. Stattdessen gehe es um ideologische Zuweisung. Macron, Mélenchon und Le Pen hätten alle ihre Persönlichkeit in den Vordergrund gestellt. Wenn es überhaupt inhaltliche Debatten gegeben habe, seien sie sehr polemisch und populistisch gewesen. Nach Seidendorfs Ansicht ist das bestehende politische System mit dem Mehrheitswahlrecht den Herausforderungen nicht mehr gewachsen und müsste dringend refomiert werden.

