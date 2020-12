Es geht nicht um Berg-Karabach. Es geht nicht um die Frage, ob im Kaukasus gerade der erste Drohnen-Krieg der Geschichte geführt worden ist. Es geht für die SPD-Spitze allein darum, sich als Friedenspartei zu profilieren.

Seit acht Jahren wird über das Für und Wider bewaffneter Drohnen diskutiert, im Parlament sind die Argumente ausgetauscht und die meisten Verteidigungspolitiker der SPD haben sich entschieden: Die Bundeswehr braucht solche unbemannten, bewaffneten Systeme! Dass der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan zu einer neuen Lage geführt habe, ist nur ein Vorwand, um das Thema am Köcheln zu halten.

Anknüpfen an friedenspolitische Tradition

Norbert Walter-Borjans und Rolf Mützenich, Partei- und Fraktionschef, sind sich einig: Die Sicherheitspolitik soll im Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielen – beide wollen an friedenspolitische Traditionen der SPD anknüpfen. Olaf Scholz wurde daher als Finanzminister dazu gezwungen, die ersten 25 Millionen zur Beschaffung der Drohne zu stoppen. Für Fritz Felgentreu war das zu viel des Guten: Der verteidigungspolitische Sprecher will sich nicht verbiegen lassen, legt sein Amt nieder. Respekt!

Auch Eva Högl, Wehrbeauftragte mit SPD-Parteibuch, steht im Wort. Entscheidungsreif sei der Drohnen-Auftrag, hat sie erklärt, und damit dem Mann widersprochen, der sie in dieses Amt gebracht hat: Rolf Mützenich. Ein Glaubwürdigkeitsproblem hat aber auch die Verteidigungsministerin. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich auf das Okay der SPD-Verteidigungspolitiker verlassen. Die Noch-CDU-Chefin könnte jetzt den ganz großen Koalitionskrach inszenieren, wird es aber kaum tun: Das Argument, dass die Union ihrerseits sozialdemokratische Herzensanliegen wie das Lieferkettengesetz blockiert, wiegt schwer.

Ein Gewinner-Thema für die SPD?

Diesem Streit kann Rolf Mützenich also gelassen entgegensehen, und mit seinem Hinweis, dass in der Bevölkerung bisher zu wenig über den Krieg per Joystick debattiert wurde, liegt er richtig. Er verknüpft allerdings ethische Fragen mit finanziellen. Wie sehr er in der Haushaltsdebatte gegen höhere Verteidigungsausgaben – Stichwort zwei-Prozent-Ziel – wetterte, sorgte für Verwunderung. Ob es ihm gelingt all das zu einem Gewinner-Thema für die SPD zu machen, ist fraglich. So wie jahrzehntelang für ein Landminenverbot gekämpft wurde, müsste eigentlich alles an ein internationales Verbot bewaffneter Drohnen gesetzt werden.

Nur: Hilft das der Bundeswehr hier und heute, wenn sich gerade alles in Richtung dieser Systeme verlagert? Die SPD-Linke muss zudem erklären, warum sie einerseits nach einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik ruft und andererseits ein gemeinsames Projekt – die sogenannte Euro-Drohne – verzögert. Es sind viele Fragen, die die Friedenspartei SPD klären muss, die Antworten aber hat sie noch nicht.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.