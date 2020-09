Seit dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Nawalny wird in der deutschen Politik verstärkt darüber diskutiert, ob das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 fertiggestellt und betrieben werden soll. Befürworter führen an, dass die Leitung, über die russisches Gas nach Deutschland fließen soll, die Energieversorgung sicherstellt. Trägt dieses Argument?

Diese Frage zu beantworten, fällt alles andere als leicht. Denn mit der Energiewende ist Deutschland gerade dabei, Energiequellen und deren Nutzung deutlich zu verändern. Dadurch lässt sich nur schwer vorhersagen, wie sich Angebot und Nachfrage in den kommenden Jahrzehnten verändern werden. Klar ist: Der Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie ist beschlossene Sache. Und Erdgas, obwohl fossiler Energieträger, könnte in den nächsten Jahrzehnten sogar eine größere Rolle spielen als bisher. Das Gas wird von vielen Experten als Energieträger angesehen, mit dem sich die Zeit überbrücken lässt, bis regenerative Quellen wie Wind und Solarenergie den größten Teil des Energiebedarfs decken können.

Erdgas als Baustein für die Energiewende

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat schon vor gut zehn Jahren die Rolle von Erdgas bei einem Ausstieg aus den herkömmlichen Energieträgern untersucht und kam damals zu dem Schluss, Erdgas sei "eine Brücke, die trägt". Das schlägt sich inzwischen offenbar auch im Verbrauch von Erdgas nieder. 2019 wurden nach Angaben des Mineralölkonzerns BP in Deutschland rund 89 Milliarden Kubikmeter Erdgas verbraucht. Kein absoluter Höchstwert, aber insgesamt ist die Tendenz klar: Seit 1994 werden durchgehend mehr als 70 Milliarden Kubikmeter pro Jahr verbraucht.

Wo unser Gas herkommt

Das Problem: Deutschland selbst hat kaum Erdgasvorkommen, weniger als zehn Prozent unseres Bedarfs können aus heimischen Quellen gedeckt werden. Das hat dazu geführt, dass Deutschland nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe der nach China weltweit größte Importeur von Erdgas ist. Im Jahr 2016 kamen etwa 30 Prozent des Erdgases aus den Niederlanden, 20 Prozent aus Norwegen und 40 Prozent aus Russland. Klar ist, dass es so nicht bleiben wird. Denn die Menge des Erdgases, das in der Nordsee gefördert wird, geht stetig zurück - wodurch die Bedeutung von Russland als Energielieferant gleichzeitig steigt. Andreas Kuhlmann, Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur, sagte dem Deutschlandfunk: "Wir werden weiter Gas aus Partnerländern benötigen – und da ist Russland eine ganz starke Säule für Deutschland, aber auch für die Europäische Union."

Wie das Gas zu uns kommt

Erdgas lässt sich sehr gut per Pipeline transportieren. Und genau das wird auch größtenteils gemacht. Es gibt eine ganze Reihe von Leitungen, die Gas aus anderen Ländern nach Deutschland bringen oder es innerhalb des Landes verteilen. Die zweite Möglichkeit sind Gastankschiffe. Hier bringen sich regelmäßig die USA als Handelspartner ins Spiel. Sie haben das sogenannte Fracking ausgeweitet und erwirtschaften dadurch inzwischen einen Überschuss an Gas, den sie bereit sind, unter anderem nach Deutschland zu verkaufen. Der Preis wäre allerdings wohl deutlich höher als das, was Deutschland bisher für importiertes Gas zahlen muss. Denn die Fracking-Methode ist kostenintensiv. Dabei wird eine Flüssigkeit unter hohem Druck in die Erdgaslagerstätte gepumpt, um künstliche Fließwege für das Erdgas zu schaffen und es aus dem Boden zu holen.

Welche Pipeline-Verbindungen gibt es bisher aus Russland?

Schon jetzt bringen drei wichtige Leitungsnetze Erdgas von Russland nach Deutschland. Die Yamal-Pipeline, die durch Belarus und Polen führt, die Transgas-Trasse, die den Weg von Russland über die Ukraine durch die Slowakei und Tschechien nutzt. Und die Pipeline Nord Stream 1, die im wesentlichen die gleiche Trasse nutzt wie die umstrittene Nord Stream 2-Leitung. Die drei vorhandenen Pipelines haben eine Transportkapazität von mehr als 200 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Den deutschen Bedarf von zuletzt knapp 90 Milliarden Kubikmetern können sie damit problemlos decken, allerdings wird ein Teil des Gases auch innerhalb Europas weiterverteilt. In Europa liegt der Jahresbedarf bei aktuell etwa 470 Milliarden Kubikmetern.

Warum überhaupt wird Nord Stream 2 gebaut?

Mit dem wachsenden Bedarf an russischem Erdgas lässt sich das offenbar nur zum Teil begründen. Allerdings führen die Yamal-Pipeline und die Transgas-Trasse durch Belarus und die Ukraine. Vor allem mit Blick auf den Ukraine-Konflikt bietet sich die Erklärung an, dass hier politische Gründe im Spiel sind. Und zwar durchaus auf beiden Seiten. Europa möchte durch Nord Stream 2 die Versorgungssicherheit erhöhen; Russland möchte seinerseits dafür sorgen, dass es einen wichtigen Abnehmer für sein Gas nicht verliert. Sollte die Ukraine – wie in der Vergangenheit mehrfach passiert – die Weiterleitung von Gas blockieren, bestünde die Gefahr, dass sich Deutschland nach alternativen Anbietern oder Energiequellen umschaut. Zudem bietet Nord Stream 2 Russland auch die Möglichkeit, seinerseits Druck auf andere Länder auszuüben. So wäre man in der Lage, Gaslieferungen nach Polen einzustellen, ohne Deutschland von der Versorgung abzuschneiden.

Wer hat ein wirtschaftliches Interesse an Nord Stream 2?

Alleiniger Eigentümer der Projektgesellschaft Nord Stream 2 ist der russische Gaskonzern Gazprom. Als Finanzinvestoren sind aber auch die Energiekonzerne Uniper, Shell, Wintershall DEA, OMV und engie daran beteiligt. Darüber hinaus dürften aber auch im Umfeld der Pipeline, zum Beispiel in Greifswald, in Mecklenburg-Vorpommern, eine Reihe von Arbeitsplätzen entstehen.

Welche energiepolitischen Folgen hätte ein Ende von Nord Stream 2?

Andreas Kuhlmann, Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur, hält es für riskant, mit der Diskussion um Nord Stream 2 politische und wirtschaftliche Interessen so miteinander zu verbinden, wie es zur Zeit passiert. Die Entscheidung, ob und wann man Nord Stream 2 brauche, sei von sehr langfristiger Tragweite. Man habe über viele Jahrzehnte ein sehr belastbares Verhältnis zu Russland als Energieversorger aufgebaut. "Dies nun quasi als Automatismus in Frage zu stellen, birgt doch erhebliche Risiken", sagte Kuhlmann dem Deutschlandfunk.



Hören Sie hier mehr zu der Frage, was ökonomisch auf dem Spiel steht.