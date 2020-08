Vor dem Hintergrund des Streits um Erdgasfelder hat Frankreichs Präsident Macron angekündigt, die französische Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer vorübergehend zu verstärken.

Dies teilte Macron dem griechischen Regierungschef Mitsotakis in einem Telefongespräch mit, wie der Élyséepalast in Paris bekanntgab. Macron sagte, die Maßnahme geschehe, um die französische Entschlossenheit zur Durchsetzung des Völkerrechts zu demonstrieren. Er betonte, die jüngsten Spannungen würden durch die einseitigen Entscheidungen der Türkei zur Erdölförderung verursacht und müssten beendet werden.



Wegen des Streits mit der Türkei um Gas- und Ölbohrungen im östlichen Mittelmeer signalisierte der griechische Regierungschef Mitsotakis zuvor, dass er zu Verhandlungen mit Ankara bereit ist. Mitsotakis erklärte im Staatsfernsehen (ERT), die türkischen Drohungen ließen aber zweifeln, dass Ankara wirklich bereit sei, mit Verhandlungen das Problem im Rahmen des internationalen Rechts zu lösen. Mit den Drohungen öffne Ankara nur die Tür für Sanktionen seitens der EU. Griechenland dagegen provoziere nicht.



Ein türkisches Erkundungsschiff setzte den dritten Tag in Folge seine Forschungen nach Erdgas im Mittelmeer vor der griechischen Insel Kastelorizo fort. Athen sieht dies als Bedrohung des Friedens in der Region. Die griechische Marine hatte das Schiff aufgefordert, die Region zu verlassen. Auch die EU hat die türkischen Aktionen verurteilt und Ankara aufgefordert, sie einzustellen. Noch Ende Juli hatte Ankara erklärt, zunächst auf die Bohraktivitäten nahe Kastellorizo zu verzichten.



Seit der Entdeckung von reichen Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer, auch vor der Küste Zyperns, gibt es Streit um deren Ausbeutung. Sowohl die Republik Zypern als auch die Türkei und Griechenland erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete.