Frankreichs Präsident Macron hat im Konflikt um die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen eine Verstärkung der Militärpräsenz seines Landes im östlichen Mittelmeer angekündigt.

Nach Angaben des Élyséepalasts in Paris sagte Macron dem griechischen Regierungschef Mitsotakis in einem Telefonat, die jüngsten Spannungen würden durch einseitige Entscheidungen der Türkei verursacht und müssten beendet werden. Mit dem Schritt demonstriere Frankreich seine Entschlossenheit zur Durchsetzung des Völkerrechts. Zugleich appellierte Macron an Ankara, einen friedlichen Dialog mit Griechenland und den anderen Nato-Partnern zu ermöglichen.



In dem Streit geht es um die Frage, wem die Ausbeutung der Öl- und Gasfelder im östlichen Mittelmeer zusteht. Die Türkei, die Republik Zypern und Griechenland erheben jeweils eigene Ansprüche auf die betreffenden Seegebiete. Der Konflikt hatte durch ein türkisches Erkundungsschiff in der Region an Schärfe zugenommen.