Außenminister Maas will im Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgas im östlichen Mittelmeer vermitteln.

Dazu reist er heute zunächst nach Athen. Dort sind nach Angaben des Auswärtigen Amts unter anderem Gespräche mit Ministerpräsident Mitsotakis geplant. Anschließend trifft Maas in Ankara seinen türkischen Kollegen Cavusoglu. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Region im östlichen Mittelmeer brauche Stabilität und keine Spannungen.



Seit der Entdeckung von Gasvorkommen gibt es Streit zwischen Griechenland und der Türkei. Am Sonntag hatte Ankara den Einsatz eines Forschungsschiffs verlängert, das südlich der griechischen Insel Rhodos nach Erdgas sucht. Das türkische Vorgehen wird auch von der EU kritisiert.