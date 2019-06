Nach dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungsschefs beharren Fraktionen des Europaparlaments darauf, dass der künftige Kommissionspräsident aus dem Abgeordnetenhaus kommen muss.

Der bisherige Fraktionsvorsitzende der Europäischen Sozialdemokraten, der SPD-Abgeordnete Bullmann sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", das Parlament müsse aufpassen, dass es nicht unter die Räder komme und zum Befehlsempfänger der Haupstädte werde. Der CSU-Politiker und EVP-Fraktionschef Weber warnte gegenüber der "Welt am Sonntag", es wäre ein riesiger Rückschlag, wenn die Personalentscheidungen in der EU nun wieder in die Hinterzimmer der Diplomaten wanderten.



Weber erhebt als Spitzenkandidat der größten Fraktion den Anspruch auf den Posten des Kommissionspräsidenten. Beim EU-Gipfel am Donnerstag hatte es allerdings für keinen der Spitzenkandidaten eine ausreichende Unterstützung gegeben.