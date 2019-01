Frankreich hat die italienische Botschafterin einbestellt.

Hintergrund sind Äußerungen des italienischen Vize-Regierungschefs Di Maio. Er hatte Frankreich vorgeworfen, Afrika auszubeuten und damit die Flüchtlingskrise zu verschärfen. Frankreich habe nie aufgehört, afrikanische Staaten zu kolonisieren, so Di Maio. Es verdanke seine führende Stellung in der Weltwirtschaft seinen - so der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung wörtlich - "afrikanischen Kolonien".



Aus dem Umfeld der französischen Europaministerin Loiseau hieß es, das seien inakzeptable und haltlose Aussagen.



Di Maio hatte seine Vorwürfe erhoben, kurz nachdem bekannt geworden war, dass am Wochenende vermutlich 170 Migranten im Mittelmeer ertrunken sind.



Er kritisiert konkret den CFA-Franc, eine an den Euro gekoppelte Währung, die in 14 afrikanischen Ländern verwendet wird. Das Zahlungsmittel stammt ursprünglich aus der französischen Kolonialzeit. Nach Darstellung Di Maios wird durch den CFA-Franc die wirtschaftliche Entwicklung der Staaten verhindert.