Im Streit um Gasvorkommen im Mittelmeer hat dort nach Frankreich nun auch die Türkei ihre Militärpräsenz verstärkt.

Dies gab das Verteidigungsministerium in Ankara bekannt. Eine Fregatte habe gemeinsam mit der Küstenwache der türkischen Republik Nordzypern gemeinsame Übungen durchgeführt, hieß es. Zuvor hatte Präsident Erdogan bereits Härte in dem Streit demonstriert. Er sagte, sein Land lasse sich durch Drohungen und Sanktionen nicht von seinen Erkundungen abhalten. Man werde seine Rechte mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen.



Die Türkei hatte Anfang der Woche ein Erkundungsschiff in die Nähe der griechischen Insel Kastellorizo vor der türkischen Küste entsandt und den Streit damit verschärft. In der Region sind auch türkische und griechische Marineschiffe im Einsatz. Zudem hatte Frankreich am vergangenen Donnerstag angekündigt, seine Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer zu verstärken. Das türkische Vorgehen wird von der EU kritisiert.



Die Türkei, Griechenland und die Republik Zypern erheben jeweils Anspruch auf die Seegebiete, in denen die Gasvorkommen entdeckt wurden.