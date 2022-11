Die italienischen Behörden erlauben nicht allen im Mittelmeer geretteten Menschen, das Schiff "Humanity 1" zu verlassen. (AFP / GIOVANNI ISOLINO)

In der Nacht zum Sonntag bekam das deutsche Rettungsschiff "Humanity 1" die Erlaubnis der italienischen Behörden, im Hafen der sizilianischen Stadt Catania anzulegen. Es durften jedoch nicht alle Menschen das Schiff verlassen. Nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Humanity wurde eine Untersuchung aller 179 Migranten durch italienische Ärzte angeordnet. Nur Minderjährige und Kranke durften das Rettungsschiff verlassen. 35 Menschen mussten an Bord bleiben. Die Organisation "Sea Watch" bezeichnete das Vorgehen Italiens auf Twitter als "skandalös". Eine Zurückweisung wäre ein Verbrechen. Der Kapitän des Schiffes weigerte sich, den Hafen, wie angeordnet, zu verlassen. Er erklärte, dies könne erst geschehen, wenn alle Bootsmigranten von Bord gegangen seien.

Opposition kritisiert "Selektion"

Der Chef der italienischen Sozialdemokraten, Letta, meldete sich bei Twitter zu Wort: Das Vorgehen der Meloni-Regierung sei gegen Prinzipien der Menschlichkeit und internationale Regularien. Linkspolitiker Soumahoro kritisierte in Catania, die Regierung trage ein politisches Spiel auf dem Rücken von Babys, Frauen und traumatisierten Menschen aus. Zudem sprach er von einer "Selektion von schiffbrüchigen Migranten" und forderte Staatschef Mattarella auf, in der Sache für die Einhaltung der Gesetze einzuschreiten.

Hunderte weitere Gerettete warten auf Schiffen

Am Nachmittag erhielt auch das Rettungsschiff "Geo Barents" von der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" die Erlaubnis, für Kontrollen im Hafen von Catania einzulaufen. Die Behörden wollten prüfen, ob an Bord Frauen, Kinder oder medizinische Notfälle seien, die vom Schiff herunter geholt werden müssten. Ein Organisationssprecher sagte im TV-Sender Rainews24, Ziel sei es, alle Geretteten an Land zu bringen. Das Schiff war mit 572 Menschen an Bord eingelaufen. Deshalb wird erwartet, dass die Kontrollen mehrere Stunden andauern.

An der Ostküste Siziliens warten noch zwei weitere Schiffe privater Hilfsorganisationen darauf, aus dem Mittelmeer gerettete Menschen an Land zu bringen: Die deutsche "Rise Above" und die "Ocean Viking" haben nach eigenen Angaben zusammen knapp 330 Menschen an Bord. Private Hilfsorganisationen kreuzen regelmäßig im Mittelmeer, um in Seenot geratene Migranten zu retten, die von Nordafrika Richtung EU in oft seeuntauglichen Booten ablegen.

Melonis verschärfte Migrationspolitik

Die neue Regierung unter Ministerpräsidentin Meloni hatte nach ihrem Amtsantritt angekündigt, sie werde die Ankunft von Einwanderern aus Afrika blockieren. Lediglich Verletzte, Frauen und Kinder dürften die Schiffe verlassen. Der italienische Innenminister Piantedosi erklärte, er könne die Schiffe der Hilfsorganisationen und die an Bord befindlichen Geflüchteten daran hindern, nach Italien zu kommen. Aus italienischer Sicht sind die jeweiligen Staaten, unter deren Flagge die Schiffe fahren, für die Menschen Leute an Bord verantwortlich. Bei der "Humanity 1" wäre das Deutschland. Der italienische Außenminister Tajani forderte die EU auf, sich koordiniert um eine Lösung zu bemühen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.