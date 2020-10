Der Referentenentwurf aus dem Justizministerium zum Sanierungs- und Insolvenzrecht war fast durchweg in der weiblichen Form geschrieben - was viele, auch kritische - Reaktionen nach sich zog. Jetzt hat das Ministerium nachgegeben: Im geänderten, fertigen Gesetzentwurf sind die weiblichen Bezeichnungen wieder verschwunden.

In der ursprünglichen Form des Entwurfs war die Rede von Gläubigerin, Schuldnerin, Geschäftsleiterin etc., ohne dass die männlichen Formen genannt wurden. Das bezeichnet man auch als sogenanntes "generisches Femininum". Das heißt, dass die Männer jeweils mitgemeint waren.



Doch gegen den sprachlichen Vorstoß gab es Widerspruch - vor allem aus dem Bundesinnenministerium. Ein Sprecher von Innenminister Seehofer erklärte, während das generische Maskulinum - die rein männliche Form - für beide Geschlechter gelte, sei das generische Femininum als Verwendung für beide Geschlechter sprachwissenschaftlich nicht anerkannt. In der heute veröffentlichten Vorlage ist nun fast überall wieder die Rede von "der Schuldner", "der Gläubiger" etc.



Es gibt einige wenige Ausnahmen: Auf Seite 127 und 128 des geänderten Entwurfs findet sich etwa noch das Wort "Gläubigerinnen", auch das Wort "Schuldnerin" und "Geschäftsleiterin" taucht sehr vereinzelt noch auf. Warum, ist nicht klar.



Auch die Sendung "Wirtschaft am Mittag" im Deutschlandfunk berichtet über den geänderten Gesetzentwurf.

Sprachwissenschaftler Stefanowitsch kritisiert "generisches Maskulinum" in Gesetzen

Zuletzt hatte sich der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin in der kontroversen Debatte zu Wort gemeldet - und sich zunächst kritisch zu der Anmerkung des Innenministeriums geäußert, dass das generische Femininum sprachwissenschaftlich nicht anerkannt sei. Im Interview mit dem rbb und auf Twitter erklärt Stefanowitsch, es sei keineswegs die Aufgabe der Sprachwissenschaft, sprachliche Phänomene "anzuerkennen", sondern vielmehr, diese zu beschreiben und zu erklären.



Das generische Maskulinum in den meisten Gesetzestexten funktioniere nur deshalb, weil es eine gesellschaftliche Übereinkunft und historische bedingte Sprachgebrauchstraditionen gebe. So sei es in der Vergangenheit in Gesetzestexten ausschließlich um Männer gegangen, weil man Frauen gesellschaftlich nicht für wichtig gehalten habe. Auch als sich das langsam geändert habe, sei das generische Maskulinum der Normalfall geblieben. Für Frauen finde sich in Rechtstexten häufig die Anmerkung, sie seien dennoch "mitgemeint". So stellten sie aber lediglich eine Art gedanklichen Nachtrag zu Männern dar.

Generische Formulierungen erzeugen Unsicherheit bei der Interpretation

Das Bundesinnenministerium hatte auch bemängelt, die Formulierungen in dem Entwurf könnten bei formaler Betrachtung zur Folge haben, dass das geplante Gesetz gegebenenfalls nur für Frauen gelte und damit "höchstwahrscheinlich verfassungswidrig" wäre.



Stefanowitsch erklärte, auch die generische Verwendung der männlichen Form erzeuge Unsicherheiten bei der Interpretation – man könne nie sicher sein, ob sie generisch gemeint sei oder männlich. Unter Laborbedingungen habe sich gezeigt, dass die maskuline Form zunächst männlich interpretiert werde, für die generische Interpretation sei stets eine mentale Extra-Anstrengung notwendig.



Insofern sei das generische Maskulinum eine schlechte gesellschaftliche Übereinkunft, und man müsse über geschlechtsneutrale, weniger vieldeutige Formulierungen nachdenken. Entsprechend sei bereits die Straßenverkehrsordnung umformuliert worden.

Forderungen nach Veränderungen in der Sprachtradition

Wer wie das Innenministerium versuche, Veränderungen in der Sprachtradition zu verhindern, indem patriarchale Traditionen zu sprachwissenschaftlichen Fakten umdeklariert würden, sei im Unrecht, sagte Stefanowitsch. Es sei eine interessante Strategie des Justizministeriums mit der Verwendung des generischen Femininums auf das Problem aufmerksam zu machen.



Eine ähnliche Meinung vertritt die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Maria Wersig. Sie sagte in Deutschlandfunk Nova, es sei nicht nachvollziehbar, warum das Prinzip, nach dem nur eine Geschlechterform in der Sprache beide Geschlechter beschreibt beim Maskulinum gelten solle, beim Femininum dagegen nicht.



Sie wünsche sich, dass die Sprache auch in Rechtstexten angepasst werde, sodass sie einer modernen Gesellschaft entspreche. Dafür gebe es auch bereits gute Beispiele. In Hartz-IV-Gesetzen etwa würden häufig die weibliche und männliche Form genannt, oder geschlechtsneutrale Begriffe verwendet, etwa "die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" statt wie bisher "Der erwerbsfähige Leistungsberechtigte und seine Familie".

"Genderwahnsinn" - Kritik am generischen Femininum

Es gab aber auch Kritik am Gesetzentwurf mit dem generischen Femininum. Der Verein Deutsche Sprache warf dem Bundesjustizministerium Versagen beim Formulieren eines rechtsverbindlichen Textes vor. Der VDS-Vorsitzende Krämer sagte, wer diese missverständliche Formulierung nutze, lade geradezu dazu ein, ein Gesetz anzufechten. Dass Gesetzestexte die Gleichstellung von Mann und Frau abbilden sollen, stehe auf einem anderen Blatt. Die alleinige Benutzung der weiblichen Form sei jedoch bar jeder Vernunft.



Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Frei, bezeichnete den Gesetzentwurf der SPD-Ministerin gegenüber dem Tagesspiegel als "Genderwahnsinn" und kritisierte vor allem den Zeitpunkt: Der Koalitionspartner riskiere Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren, weil er ausgerechnet in der Corona-Pandemie ideologische Grundsatzfragen ausdiskutieren wolle. Dabei sei das Insolvenzgesetz notwendig, damit die Wirtschaft besser mit den Folgen der Corona-Pandemie umgehen könne.

"Gleichstellung von Frauen und Männern auch sprachlich zum Ausdruck bringen"

Zum Hintergrund des Versuchs hieß es aus dem Justizministerium, generell werde bei Gesetzentwürfen darauf geachtet, dass die Sprache fachlich korrekt und verständlich sei. Darüber hinaus sollten die Gesetzentwürfe nach der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien die Gleichstellung von Frauen und Männern auch sprachlich zum Ausdruck bringen.



Das Bundesinnenministerium hatte die Überarbeitung des Textes wegen formaler Bedenken gefordert. Das gelte völlig unabhängig davon, ob ein bestimmter gesellschaftlicher Zustand erwünscht sei, hieß es.

Generisches Femininum

Die konsequente Verwendung des generischen Femininums wurde von der Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch in ihrem 1988 erschienenen Aufsatz „Totale Femininisierung – Überlegungen zum umfassenden Femininum geprägt. Inzwischen werden die ausschließlich weiblichen Personenbezeichnungen in einigen Satzungen und Ordnungen verwendet, etwa in der Grundordnung der Universität Leipzig.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.