Im Streit um den Autonomiestatus von Hongkong hat China Einreisebeschränkungen gegen US-Vertreter angekündigt.

Man werde Visa-Restriktionen gegen Amerikaner verhängen, die sich in der Hongkong-Frage - Zitat: "unerhört" verhalten hätten, erklärte das chinesische Außenministerium. Vergangene Woche hatte die US-Regierung aus Protest gegen Pekings sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong Einreisebeschränkungen gegen Vertreter der chinesischen Kommunistischen Partei verhängt.



Das Gesetz soll in dieser Woche vom Ständigen Ausschuss des chinesischen Nationalen Volkskongresses verabschiedet werden. Nach Einschätzung westlicher Staaten ist damit ein massiver Eingriff in den halbautonomen Status Hongkongs und die demokratischen Bürgerrechte verbunden.