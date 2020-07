Der Streit zwischen den USA und China über Hongkong nimmt an Schärfe zu.

Das Außenministerium in Peking bestellte wegen eines neuen US-Sanktionsgesetzes gegen China den amerikanischen Botschafter ein. Vizeaußenminister Zheng sagte, die US-Regierung mische sich in die inneren Angelegenheiten Chinas ein. Er werde dem Botschafter mitteilen, dass man den Schikanen und Ungerechtigkeiten der USA energisch begegne.



US-Präsident Trump hatte zuvor ein Sanktionsgesetz unterzeichnet, das sich sowohl gegen Einzelpersonen als auch Institutionen in China richtet. Er reagierte damit auf das von China verhängte sogenannte Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone. Es erlaubt Peking, gegen Aktivitäten vorzugehen, die es als subversiv, separatistisch oder terroristisch einstuft. Die Demokratiebewegung in Hongkong sieht darin die weitgehende Abschaffung ihrer Bürger- und Freiheitsrechte. Auch im Ausland wird Chinas Vorgehen als Verstoß gegen das für Hongkong vereinbarte Prinzip "Ein Staat - zwei Systeme" kritisiert.