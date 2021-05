Hunderte internationale Forschende fordern in einem offenen Brief den Schutz von wissenschaftlichen Whistleblowern.

In dem Schreiben heißt es, wissenschaftliche Kritik - insbesondere zu Fragen der Forschungsintegrität - sei mit Herausforderungen verbunden. Es sei besonders wichtig, solcher Kritik mit wissenschaftlichen Beweisen zu begegnen und nicht mit Angriffen auf das Aussehen, den Charakter oder die Person des Kritikers. Wie der britische "Guardian" berichtet, unterstützen mittlerweile rund 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Schreiben.



Hintergrund ist der Streit um eine Studie zum Malaria-Medikament Hydroxychloroquin. Zu Beginn der Corona-Pandemie bestanden Hoffnungen, dass es auch bei einer Covid-19-Erkrankung helfen könnte. Unter anderem deutete eine Studie des französischen Mediziners Didier Raoult darauf hin. Sie wurde etwa vom ehemaligen Präsidenten Trump zitiert, der das Medikament daraufhin bewarb. Die niederländische Mikrobiologin und Expertin für wissenschaftliche Integrität, Elisabeth Bik, veröffentlichte einen Blog-Eintrag, in dem sie die Methodik von Raoults Studie scharf kritisierte. So sollen etwa die Gruppen der Probanden, die zur Hälfte das Medikament und zur Hälfte das Placebo bekamen, kaum vergleichbar gewesen sein - eine Grundvoraussetzung für wissenschaftliche Erkenntnis. Raoult diskreditierte Bik, die in der Branche hoch angesehen ist, daraufhin etwa als "gescheiterte Forscherin". Zudem veröffentlichte er persönliche Daten von ihr. Inzwischen ist klar, dass das Malaria-Medikament wenig bis keinen Nutzen für Covid-19-Patienten hat.



In dem offenen Brief heißt es zu dem Fall, die von Raoult und seinen Unterstützern gefahrene Strategie der Belästigung und der Drohungen führe zu einem abschreckenden Effekt für Whistleblower und für wissenschaftliche Kritik im Allgemeinen. Ein Initiator des Briefes forderte im "Guardian", Institutionen und politische Entscheidungsträger müssten handeln, um Whistleblower wie Bik zu schützen.

