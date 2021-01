Die Europäische Union und die Impfstoffdebatte – eine unendliche Geschichte? Bitte nicht. Denn es gibt doch gar nicht so viel Zeit, dass endlos gestritten werden könnte. Wobei: Diskutabel ist das Verhalten der EU-Kommission im Bewältigen der Corona-Krise schon. Denn ärgerlich ist da vieles. Nicht nur aus deutscher Sicht.

Was wird hier Firmen zugemutet, die in Rekordzeit Impfstoffe entwickelt und Unternehmensallianzen geschmiedet haben? Sie müssen, sollen, wollen milliardenfach Impfdosen zur Verfügung stellen. Und die sollen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass es nicht ausreichend vorangehe?

Na ja, der Vorwurf fällt auch auf die EU zurück. Übrigens nicht allein auf die zyprische Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Die ist in dieser Sache doch nur Ausführende. Die EU hat den Impfstoff schließlich nicht selbst entwickelt. Wer kürzlich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem Weltwirtschaftsforum zugehört hat, könnte das allerdings meinen. Da klang es sehr danach. Also: Alles getan, Milliarden Euro bereitgestellt – und jetzt wollen die Firmen einfach nicht liefern?

So einfach ist es nicht. Sagen wir’s mal so: Fremde Federn schmücken nicht. Denn was die Pharmazie geleistet hat, mit bahnbrechenden Erfindungen in allerkürzester Zeit, grenzt an ein Wunder. Das sollten wir nicht ganz vergessen.

Die EU dringt im Hinblick auf Liefer- und Produktionsschwierigkeiten – übrigens nicht nur beim britisch-schwedischen Unternehmen AstraZeneca – auf Transparenz, genaue Pläne, mehr Zuverlässigkeit, eine beschleunigte Verteilung der Dosen. Das ist in jedem Fall richtig.

Allerdings: So ärgerlich die Schwierigkeiten sind – das kann passieren und passiert auf anderen Feldern andauernd. Auch bei großen staatlichen Vorhaben. Wir haben hier doch so unsere Erfahrungen, nicht wahr? Stichwort BER. Will sagen: Nicht jedes Projekt fliegt. Und, zur Erinnerung: Hier werden keine Schuhe gefertigt, sondern ein völlig neuer Impfstoff wird produziert.

Vorsicht vor europäischem Impfnationalismus

Jetzt mal kurz zum Fall AstraZeneca. Ja, die EU hat rund 360 Millionen Euro Vorschuss gezahlt, hat vereinbart, dass sie 300 Millionen Impfdosen bekommt, plus 100 Millionen als Option. Und, genau, das Unternehmen kann gerade nur 80 Millionen Dosen liefern. Aber es wird schon noch liefern. Weil das der Vertrag erfordert – und weil das auch der selbstgestellte Auftrag ist.

In dem Zusammenhang: Die Universität Oxford, die den Impfstoff mit entwickelt hat, wird ein Wörtchen mitreden. Sie hat AstraZeneca aufgegeben, den Preis so niedrig zu halten, dass ihn auch Staaten beziehen können, die nicht zahlungskräftig sind. Das sagt etwas übers Selbstverständnis.

Auch wenn es sich hier fast ein bisschen widersinnig anhört: Vorsicht vor europäischem Impfnationalismus! Uns in Europa geht es, bei allen Verzögerungen, im Vergleich zu vielen anderen Staaten dieser Welt doch noch ziemlich gut. Und, mal nebenbei bemerkt: Wenn es in Europa länger dauert, hat das auch damit zu tun, dass andere bei Vertragsabschlüssen erheblich schneller waren, die Briten, die Amerikaner.

Im Lenkungsausschuss zur EU-Impfstrategie herrscht Unzufriedenheit. Wie auch anders. Von Selbstkritik oder wenigstens Selbstbefragung, was man hätte besser vorbereiten können in all den Monaten, ist dagegen nichts zu hören. Dabei besteht zu Selbstzufriedenheit auf Seiten der Europäischen Union im Blick auf die eigenen Planungen kein Anlass.

Sich der Kritik endlich stellen

Es war Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Beschaffung und Verteilung der Impfdosen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen überantwortet hat. Innenpolitisch hat Merkel insofern von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, als sie Gesundheitsminister Jens Spahn zurückpfiff. Dabei war der mit anderen europäischen Ländern vorher eine Impfunion eingegangen.

Jetzt ist es so: Nicht nur der Auftrag an die Firmen, auch der an die EU ist klar. Die kommenden Monate werden hart. Wann bekommt wer wie viel? Wie viele Injektionsfläschchen stehen zur Verfügung? Wie viele Kühlcontainer? Wie wird der Transport gewährleistet? Diese Anforderungen sind - logisch - nicht nur national. Deshalb sollte das doch gerade auf europäischer Ebene behandelt werden.

Sich Kritik zu verbitten, ist nicht der richtige Weg; sich ihr zu stellen, dagegen schon. Und deshalb muss hier mit vereinten Kräften konzertiert und konzentriert vorgegangen werden - weil es sich um die größte Herausforderung handelt, mit der die EU seit Jahrzehnten konfrontiert ist.