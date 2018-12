Russland hat erneut Vorwürfe des Westens zurück gewiesen, mit neuen Marschflugkörpern gegen den INF-Abrüstungsvertrag über atomare Mittelstreckenwaffen zu verstoßen.

Man halte sich strikt an die Bestimmungen des Vertrages, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Zudem sei Russland kein Land, dem man ein Ultimatum stelle. Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Pompeo Moskau eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um sich wieder vertragstreu zu verhalten. Andernfalls sähen sich auch die Vereinigten Staaten nicht mehr an das Abkommen gebunden. Präsident Trump hatte bereits im Oktober einen Rückzug angedroht. Derweil stellten sich auch alle Staaten der Nato nach Beratungen der Außenminister in Brüssel erstmals geschlossen hinter die Position Washingtons.



Der Pakt von 1987 verbietet es den USA und Russland, landgestützte, atomare Mittelstreckenraketen zu produzieren, zu besitzen oder zu testen.