Im Streit um den Abrüstungsvertrag INF bemüht sich Russland um eine Lösung mit den USA.

Der russische Sicherheitsberater Patruschew sagte nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Bolton in Moskau, Russland sei bereit, die gegenseitigen Vorwürfe auszuräumen. Es sei wichtig, an dem Abkommen festzuhalten. Bolton will seine Gespräche über den Vertrag morgen fortsetzen und unter anderem mit dem russischen Präsidenten Putin zusammenkommen. US-Präsident Trump hatte am Samstag die Aufkündigung des 1987 unterzeichneten Abkommens angekündigt und dies mit Verstößen Russland begründet. Verstöße wirft umgekehrt Moskau auch den USA vor.



Die geplante Vertrags-Kündigung stößt international auf Kritik. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen nannte sie heute besorgniserregend. In die Diskussion über das Abkommen müssten alle Nato-Staaten einbezogen werden, verlangte die CDU-Politikerin. Der Vertrag über ein Verbot von Mittelstreckenwaffen sei ein Kernelement der Sicherheit Europas, betonte von der Leyen. Bereits in diesem Sommer habe es auf dem Nato-Gipfel allerdings erhebliche Zweifel an der Vertragstreue der russischen Seite gegeben.



Frankreichs Präsident Macron appellierte an US-Präsident Trump, am INF-Vertrag zur Abrüstung von Atomwaffen festzuhalten. Wie der Elysee-Palast mitteilte, erinnerte Macron seinen amerikanischen Kollegen in einem Telefonat an die Bedeutung des Vertrages inbesondere für die europäische Sicherheit. Die EU-Kommission forderte die Vereinigten Staaten und Russland auf, an dem Vertrag festzuhalten. Eine Sprecherin der Außenbeauftragten Mogherini sagte in Brüssel, das Abkommen habe zum Ende des Kalten Krieges beigetragen. Es sei ein Meilenstein der europäischen Sicherheit.



China kritisierte den geplanten Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsabkommen. Eine Sprecherin des Außenministeriums erklärte in Peking, der Vertrag zwischen den USA und Russland habe eine wichtige Rolle dabei gespielt, das strategische Gleichgewicht zu wahren. Eine einseitige Abkehr der USA würde viele negative Auswirkungen haben. Die Sprecherin wies zugleich die amerikanische Darstellung zurück, dass die chinesische Aufrüstung etwas mit der Entscheidung in Washington zu tun habe. US-Präsident Trump hatte gesagt, sollten Russland und China weiter atomare Mittelstreckensysteme entwickeln, würden die USA dies auch tun. China ist allerdings nicht Vertragspartner.



Der INF-Vertrag wurde 1987 geschlossen. Er verbietet den USA und Russland, landgestützte Atomraketen zu besitzen, die eine Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern haben.