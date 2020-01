In Norwegen ist die Mitte-Rechts-Regierung wegen des Streits um die Rückkehr einer mutmaßlichen IS-Anhängerin zerbrochen.

Die rechtspopulistische Fortschrittspartei FrP kündigte in Oslo an, sich aus dem Regierungsbündnis zurückzuziehen. Damit verliert die Koalition unter Ministerpräsidentin Solberg ihre Mehrheit im Parlament. Es wird erwartet, dass Solberg nun eine Minderheitsregierung führt.



Die 29-jährige IS-Anhängerin war am Freitag mit ihren beiden kleinen Kindern aus Syrien nach Norwegen zurückgekehrt und soll Hilfen erhalten. Die FrP hatte die Unterstützung nur für die Kinder, nicht aber für die Mutter befürwortet.