In dieser Woche haben wir wieder so einiges erfahren, zum Beispiel, dass der Betrug mit den Cum-ex-Geschäften die Steuerzahler in Europa noch viel mehr gekostet hat als befürchtet. Das Bundesfinanzministerium kannte das Problem seit 2002, behielt sein Wissen aber offenbar für sich.

In voller Schönheit deutlich geworden ist diese Woche, dass manche Autokonzerne aus dem Diesel-Desaster ein Konjunkturprogramm in eigener Sache machen wollen, anstatt sich vor allem um die betrogenen Menschen zu kümmern.

Außerdem haben wir in den letzten Tagen wieder erlebt, wie schwer sich der Westen tut, Saudi Arabien zu sanktionieren. Fall Kashoggi hin, Jemen her, es geht schließlich um Geschäfte mit diesem problematischsten aller unserer Verbündeten.

Ausgerechnet bei Italien zeigt Brüssel Härte

Irgendwie kann also jeder mit Nachsicht rechnen. Aber halt, bei der neuen italienischen Regierung, da ist die EU-Kommission hart, da zeigen die EU-Staaten ihr Maastricht-Rückgrat. Dabei haben sie alle jahrzehntelang zugesehen, Konservative wie Sozialdemokraten. Sie haben zugesehen, als ihre Parteifreunde noch in Rom an der Macht waren und den Schuldenberg errichtet haben. Italien wurde trotzdem Gründungsmitglied der Euro-Zone. Come no? Wie denn auch sonst?

Auf den italienischen Rechtsstaat müssen wir achten

Damit es keine Missverständnisse gibt: Die neue italienische Regierung muss unter strengster Beobachtung stehen, jeden Tag. Vor allem da, wo die Lega und ihr ebenso gefährlicher wie geschickter Chef Matteo Salvini am Werk sind. Vor allem da, wo es um den Rechtsstaat geht, wo Lügen und Nationalismus die europäische Einigung gefährden.

Salvini wartet nur auf den Budget-Streit

Gerne können die Europäer auch auf mehr Haushaltsstabilität pochen. Sie sollten aber zweierlei bedenken. Zum einen wartet Salvini nur auf einen möglichst heftigen Streit um den Haushalt. Das ist neben den Flüchtlingen der Stoff, aus dem der Sieg seiner Lega bei der Europawahl entstehen soll. Zum anderen ist insbesondere die Fünf-Sterne-Bewegung in die Regierung gewählt worden, um Staat und Bürokratie von Korruption zu befreien und um der arbeitslosen Jugend Chancen zu geben.

Ein Beispiel: Der Haushalt sieht eine Frühverrentung für 400.000 Italiener vor. Das hört sich luxuriös an, doch die Jobs sollen an junge Menschen gehen. Ähnliche Programme hat übrigens auch Deutschland in den 1990er Jahren für nötig gehalten und damals auch noch Milliarden für Arbeits-Beschaffungsmaßnahmen ausgegeben.

Brüssel sollte einen ungewöhnlichen Schritt wagen

Mein Vorschlag: Die Kommission sollte Italien die geplante Neuverschuldung erlauben, so wie sie früher schon mit Deutschland und Frankreich als Defizitsünder nachsichtig war. Brüssel sollte aber im Gegenzug verlangen, dass noch mehr zur Korruptionsbekämpfung getan wird, dass noch mehr Geld umgeschichtet wird aus dem aufgeblähten Staat weg, hin zu Investitionen. Die EU-Kommission würde den Menschen in Italien so zeigen, dass sie ihr Leid und ihre Wut verstanden hat. Und Brüssel würde etwas dafür tun, dass die erschreckende Europaskepsis im früher so europafreundlichen Italien nicht noch weiter wächst.