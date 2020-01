Im Streit um die Justizreform in Polen hat die EU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof eine einstweilige Verfügung beantragt.

EU-Justizkommissar Reynders erklärte in Straßburg, der EuGH solle erreichen, dass die Regierung in Warschau die Arbeit der Disziplinarkammer am Obersten Gericht Polens aussetzt. Das Gremium wurde erst vorletztes Jahr geschaffen und entscheidet über Strafen gegen Richterinnen und Richter.



Die polnische Regierung kritisierte den Vorstoß der Kommission. Ein Sprecher sagte, das Justizsystem sei Sache der EU-Mitgliedsstaaten.



Die EU, aber auch viele Polen sehen in der Reform den Versuch der nationalkonservativen Regierung in Warschau, die Unabhängigkeit der Justiz weiter einzuschränken. Am Samstag hatten in der polnischen Hauptstadt tausende Richter sowie andere Juristen und Bürger gegen die Gesetzespläne demonstriert. Die EU hat wegen der Justizreform bereits ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet.