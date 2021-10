Der Streit zwischen der Europäischen Union und Polen wird heute vor dem Europaparlament in Straßburg fortgesetzt. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki will Stellung beziehen zu den umstrittenen Justizreformen seines Landes. Dabei wird aller Voraussicht nach das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts in den Mittelpunkt gerückt.

Das Gericht hatte den Vorrang von EU-Recht vor nationalem Recht infrage gestellt. EU-Kommissionschefin von der Leyen wird auch im Parlament anwesend sein, sie hatte das Urteil scharf kritisiert.



Morawiecki hatte sich gestern in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gewandt und die EU darin - so wörtlich - vor einem Wandel zu einem zentral gesteuerten Organismus ohne demokratische Kontrolle gewarnt. Dies gefährde die Zukunft der Union. Zugleich versicherte er, Polen werde ein loyales Mitglied der Europäischen Union bleiben und sei bereit für einen Dialog, getragen von gegenseitigem Respekt und Anerkennung der Souveränität.

