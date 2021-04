Im unionsinternen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur zeichnet sich bislang noch nicht ab, wer am Ende das Rennen macht. Morgen läuft die Frist ab, die sich die beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, selbst gegeben haben. Zuletzt hatten sich führende CDU-Politiker hinter Laschet gestellt, andere fordern eine Abstimmung in der Fraktion.

Im Streit von CSU und CDU um die Kanzlerkandidatur hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die CSU scharf kritisiert. Bei einer Veranstaltung in Berlin sagte sie, wenn man die Legitimität von Parteigremien in Frage stelle, dann schade das dem gegenseitigen Respekt und der Zusammenarbeit in der Union. Auch die repräsentativen Strukturen würden Schaden nehmen. CSU-Chef Söder hatte nach der Unterstützung der CDU-Spitzengremien für den Parteivorsitzenden Laschet von einer Entscheidung "im kleinen Hinterzimmer" gesprochen.

Unionspolitiker wollen Entscheidung "in Stunden"

Zahlreiche Unions-Spitzenpolitiker forderten eine rasche Lösung. Sachsen Ministerpräsident Kretschmer sagte in Dresden, eine Entscheidung müsse zügig getroffen werden - "in Stunden". Sonst werde über nichts anderes gesprochen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff betonte in Wittenberg, er hoffe, das die Diskussionen so schnell wie möglich zu einem Abschluss kämen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier meinte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", man dürfe jetzt nicht endlos zögern, sondern müsse schnell und entschlossen handeln. Er sprach sich allerdings dafür aus, die Auffassungen der Parteibasis mit einzubeziehen. Auch der frühere Unionsfraktionschef Merz forderte die beiden Bewerber zu einer schnellen Klärung auf. Merz sagte in Arnsberg, das Land brauche Perspektive. Das Land brauche Führung.

Abgeordnete wollen Abstimmung in der Fraktion erzwingen

Die Unterstützer von Söder in der Unions-Bundestagsfraktion wollen einem Bericht zufolge eine Abstimmung am Dienstag erzwingen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, der CDU-Politiker von Stetten wolle seine Unterstützerliste mit Unterschriften weiterer Parlamentarier zusammenführen. Aus der Landesgruppe Baden-Württemberg werde eine weitere Initiative gestartet.



Unionsfraktionsvize Jung warnte dagegen vor einem Votum in der Fraktion. Bei einer Abstimmung würde eine erhebliche Beschädigung beider Personen und der Union insgesamt drohen, heißt es in einem Schreiben Jungs an die baden-württembergische CDU-Landesgruppe, aus dem die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten zitieren.

Laschet und Söder in "konstruktiven Gesprächen"

Ein Gespräch zwischen Laschet und Söder ging einem Medienbericht zufolge in der Nacht zum Samstag ohne Einigung zu Ende. Beide hätten es abgelehnt, dem Rivalen den Vortritt zu lassen, berichtet die Zeitung "Die Welt". Aus Parteikreisen hieß es, die Vorsitzenden seien weiterhin in "konstruktiven Gesprächen". Ziel sei eine Einigung an diesem Wochenende.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.