Die gerichtliche Auseinandersetzung über das Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz wird vor dem Europäischen Gerichtshof fortgesetzt.

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschied, den Fall den Richtern des EuGH in Luxemburg vorzulegen. Es geht um die Frage, ob private Arbeitgeber ihren Angestellten verbieten dürfen, politische Überzeugungen oder religiöse Anschauungen durch großflächige Symbole deutlich zu machen. Geklagt hat eine Drogerie-Angestellte aus der Region Nürnberg. Sie wehrt sich gegen eine Dienstanweisung, die das Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz untersagt.