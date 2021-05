Im Ärmelkanal spitzt sich der Streit zwischen Frankreich und Großbritannien über die Vergabe von Fischereirechten zu.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die zuständige Seepräfektur berichtet, hat jetzt auch Frankreich zwei Marineboote in die Nähe der Kanalinsel Jersey geschickt. Diese hielten sich in französischen Gewässern auf. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um notfalls Menschenleben zu retten, hieß es. Vor Jersey demonstrieren derzeit französische Fischer mit ihren Booten. Sie beklagen, dass Fischereilizenzen seitens der Inselbehörden nur schleppend vergeben würden.



Großbritannien überwacht die Lage bereits mit zwei Patrouillenbooten. Die französische Meeresministerin Girardin hatte bereits mit einer Reaktion gedroht und dabei die Stromversorgung Jerseys über ein Unterseekabel von Frankreich aus erwähnt. Giradin forderte, französische Fischer müssten uneingeschränkten Zugang zu den Gewässern erhalten, wie es im Brexit-Vertrag vereinbart sei. Die Fischereirechte in britischen Geieten waren einer der Hauptstreitpunkte bei den Brexit-Verhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.