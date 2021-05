Der britische Premierminister Johnson hat im Streit um Fischereirechte mit Frankreich den Einsatz von Militärschiffen im Ärmelkanal bekräftigt.

Er habe seine eindeutige Unterstützung für die Kanalinsel Jersey bekundet und bestätigt, dass die beiden Patrouillenboote vorsorglich an Ort und Stelle blieben, um die Situation zu überwachen, hieß es in einer Mitteilung. Zuvor hatte sich der Premierminister erneut mit der Regierung in Jersey ausgetauscht.



Der Streit darüber, ob und wie viel französische Fischer rund um die Insel fischen dürfen, war zuletzt eskaliert. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die zuständige Seepräfektur berichtet, schickte auch Frankreich zwei Marineboote in die Nähe von Jersey. Französische Fischer demonstierten dort mit ihren Booten. Sie beklagen, dass Fischereilizenzen seitens der Inselbehörden nur schleppend vergeben würden.



Die EU-Kommission rief die Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf. Zugleich beklagte die Brüsseler Behörde einen Verstoß Großbritanniens gegen den Brexit-Handelspakt.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.