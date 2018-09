In der SPD wächst der Widerstand gegen die geplante Beförderung von Verfassungschutz-Präsident Maaßen. Jetzt hat CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer die Entscheidung als einen Kompromiss in der Not verteidigt: Anderenfalls habe der Bruch der Koalition gedroht. So argumentiert auch SPD-Chefin Nahles.

In einem Brief Kramp-Karrenbauers an die CDU-Mitglieder heißt es, die SPD habe auf der Entlassung Maaßens bestanden, während Innenminister Seehofer darauf beharrt habe, Maaßens Expertise weiter zu nutzen. Damit habe die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Koalition bestanden - mit allen Konsequenzen bis hin zu Neuwahlen. Dies sei aus Verantwortung für das Land nicht vertretbar erschienen. Auch die SPD-Vorsitzende Nahles sagte im ZDF, sie habe wegen der Personalie keinen Bruch der Regierung in Kauf nehmen wollen. Doch finde sie Maaßens Beförderung ebenfalls schwer erträglich, weil dieser das Vertrauen verspielt habe.



Zuvor hatten sich weitere führende Sozialdemokraten gegen das Vorhaben gewandt, Maaßen zum Staatssekretär im Innenministerium zu befördern. Die stellvertretende Parteivorsitzende Kohnen sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie fordere alle SPD-Mitglieder im Kabinett auf, dagegen zu stimmen. Vizekanzler Scholz erklärte, er könne jeden verstehen, der angesichts dieser Personalentscheidung mit dem Kopf schüttele.