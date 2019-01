Das Bundesfinanzministerium will die Klage der EU-Kommission gegen Deutschland wegen Verstößen gegen EU-Regeln zur Mehrwertsteuererstattung prüfen.

Eine Ministeriumssprecherin sagte in Berlin, grundsätzlich halte die Bundesregierung die Vorgehensweise für europarechtskonform. Man stütze sich dabei auf die Rechtssprechung des EuGH.



Die EU-Kommission verklagt Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Brüsseler Behörde bemängelt, dass die Rückzahlung an Firmen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten in einigen Fällen verweigert worden sei, ohne aber zusätzliche Informationen bei den Betroffenen einzuholen. Die deutschen Behörden hatten die Erstattung abgelehnt und dies mit unzureichenden Informationen über die grenzüberschreitenden Geschäfte begründet.