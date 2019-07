US-Außenminister Pompeo hat mit seinem mexikanischen Kollegen Ebrard über das Vorgehen gegen Migranten aus Mittelamerika beraten.

Ebrard sagte anschließend, Pompeo habe bei dem Treffen in Mexiko-Stadt anerkannt, dass man deutliche Fortschritte erzielt habe. Nach Angaben des US-Außenministeriums haben die mexikanischen Bemühungen dazu geführt, dass weniger Migranten an der Grenze zu den Vereinigten Staaten ankommen. Mexiko setzt unter anderem seine neu geschaffene Nationalgarde an den Grenzen zu den USA und zu Guatemala ein.



Washington hatte Mexiko mit Zöllen gedroht, wenn es nicht härter gegen Migranten durchgreife, die an der US-Grenze Asyl beantragen wollten. Mexiko hat seitdem die Kontrollen an seiner Süd- und Nordgrenze verstärkt und viele Menschen in ihre Heimat abgeschoben.