Um den USA im Streit um illegale Migration entgegenzukommen, will Mexiko seine Südgrenze besser überwachen.

Man werde 6.000 Nationalgardisten an der Grenze zu Guatemala einsetzen, kündigte Außenminister Ebrard bei Gesprächen mit Vertretern der US-Regierung in Washington an. Damit soll die Einreise von Migranten verhindert werden, deren Ziel die Vereinigten Staaten sind. Mexiko will durch die Maßnahme verhindern, dass US-Präsident Trump Strafzölle auf mexikanische Produkte erhebt. Die Verhandlungen zwischen beiden Ländern sollen heute fortgesetzt werden.



Vizepräsident Pence sagte in Washington, Mexiko habe sich noch nicht ausreichend bewegt. Nach jetzigem Stand würden die angedrohten Strafzölle wie geplant am Montag in Kraft treten.