Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, nehmen am Bund-Länder-Forum ihrer Partei zum Beginn der Urabstimmung über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP zur Bildung einer Bundesregierung teil. (picture alliance/dpa)

Wie der SWR berichtet, hat der Bundesvorstand aber bereits eine Frau für das Familienministerium nominiert - und zwar die rheinland-pfälzische Umweltministerin Spiegel. Die restlichen Namen werden voraussichtlich in den Morgenstunden bekannt gegeben.

Den Grünen stehen insgesamt fünf Ressorts zu. Medienberichten zufolge gibt es Streit zwischen linkem Flügel und Realos um die Frage, ob der Realo Özdemir oder der linke Fraktionschef Hofreiter zum Zuge kommt. Die Ko-Vorsitzende Baerbock appellierte an die Partei, nicht nur in parteipolitischen Strukturen und Flügellogiken zu denken. Vielmehr müsse Gemeinsamkeit angestrebt werden.

Bekannt ist, dass die Parteivorsitzende Baerbock Außenministerin werden soll und ihr Co-Chef Habeck Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Ferner stehen den Grünen die Ressorts für Umwelt und Verbraucherschutz sowie Ernährung und Landwirtschaft zu. Gerade um das letztgenannte Ministerium gibt es offenbar Streit: Dem Vernehmen nach herrscht hier Uneinigkeit, ob der als Realo geltende Grünen-Politiker Özdemir oder Fraktionschef Hofreiter die Leitung übernehmen soll.

Auch Mitgliederbefragung startet später

Eigentlich wollten die Grünen am Nachmittag mit der Vorstellung des Pesonals auch ihre Urabstimmung über den Koalitionsvertrag starten. Auch dies verzögert sich nun; Kellner zufolge bis morgen. Mitgliederbefragung an sich soll nach Angaben der Partei zehn Tage dauern. Neben der digitalen Abstimmung ist auch eine Abstimmung per Brief möglich. Für die Annahme des Koalitionsvertrags und die Zustimmung zum Personaltableau ist eine einfache Mehrheit notwendig.

An dem Bund-Länder-Forum der Grünen beteiligen sich etwa 80 Mitglieder aus der Parteispitze, den Ländern, dem Europaparlament und der Grünen Jugend. Viele von ihnen nehmen per Videoschaltung teil.

