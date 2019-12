Der AfD-Abgeordnete Kramer hat im Schweriner Landtag zu Unrecht einen Ordnungsruf für die Benutzung des Wortes "Neger" bekommen.

Das entschied das Landesverfassungsgericht von Mecklenburg-Vorpommern. Im Urteil heißt es, das Wort "Neger" zähle nicht zu den Begriffen, die ausschließlich der Provokation oder der Herabwürdigung anderer dienen können. Es werde zwar nach heutigem Sprachgebrauch in der Regel als abwertend verstanden. Ob es aber tatsächlich so gemeint sei, könne nur aus dem Zusammenhang heraus beurteilt werden.



Weiter wird betont, ein Abgeordneter könne zur Ordnung gerufen werden, wenn er die Würde oder die Ordnung des Hauses verletze. Landtagsvizepräsidentin Schwenke habe den Ordnungsruf pauschal für mehrere Verwendungen des beanstandeten Wortes in unterschiedlichen Zusammenhängen erteilt. Die Würde des Hauses sei aber nicht in allen Fällen verletzt worden. Insofern habe der Ordnungsruf vom November 2018 den Abgeordneten in seinem Rederecht verletzt.