Die Konzerte seien Menschen gewidmet, die aufgrund ihrer Meinung im Gefängnis säßen wie der russische Aktivist Nawalny, heißt es in einer Erklärung. Angesichts dessen sei es nicht zu vermitteln, weshalb Netrebko dort auftreten solle. Ministerpräsident Rhein kündigte an, seine Schirmherrschaft ruhen zu lassen. Das Hessische Staatstheater Wiesbaden will dennoch an den Plänen festhalten. Intendant Uwe Eric Laufenberg äußerte sich verärgert über die politische Einmischung und verwies auf die Kunstfreiheit.

Netrebko war nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in die Kritik geraten - wegen angeblicher Nähe zu Präsident Putin.

