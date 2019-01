Die Bundesregierung sieht im Streit mit den USA über das Projekt Nord Stream 2 keine neue Lage.

Ein Sprecher sagte in Berlin mit Blick auf die mit Warnungen versehenen Briefe von US-Botschafter Grenell an deutsche Firmen, die kritische Haltung der US-Regierung zu der Pipeline sei bekannt. Umgekehrt kenne Washington die deutsche Haltung. Es gebe einen engen Austausch mit den USA in dieser Frage.



Grenell hatte einem Medienbericht zufolge in Briefen deutschen Unternehmen mit Sanktionen gedroht, die am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind. Über die Leitung soll Gas nach Deutschland geliefert werden. Die EU mache sich damit abhängig von russischem Gas, meinte Grenell.