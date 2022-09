Energiekrise

Das Atomkraftwerk Isar 2 (picture alliance/dpa)

Die E.ON-Tochter Preussen-Elektra schrieb in einem Brief an das Ministerium, der Betrieb des AKW als Reservekraftwerk sei technisch nicht möglich. Aus dem Schreiben hatte der "Spiegel" zitiert. Daraufhin erklärte Bundeswirtschaftsminister Habeck, er habe die Äußerungen mit "einiger Verwunderung" zur Kenntnis genommen. Der Grünen-Politiker warf dem Konzern vor, das Konzept der Notfallreserve nicht verstanden zu haben. Ein Hoch- und Herunterfahren der Anlagen sei gar nicht geplant. Vielmehr wolle man einmal entscheiden, ob man die Kraftwerke brauche oder nicht. Dies könne etwa im Dezember, Januar oder Februar geschehen. Habeck betonte, man habe man den Reservebetrieb mit den Technikern des Kraftwerksbetreibers mehrfach besprochen. Nun wolle man in neuen Gesprächen eine Lösung finden.

Habeck hatte am Montag erklärt, als Ergebnis eines Stromnetz-Stresstests sollten die Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg als Notreserve in Bereitschaft bleiben.

