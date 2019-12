Die Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags, Touré, hat die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts von Mecklenburg-Vorpommern zum Ordnungsruf gegen den AfD-Abgeordneten Kramer kritisiert.

Touré sagte dem Deutschlandfunk, vor allem die Begründung des Urteils sei völlig absurd. Gestern hatten die Richter in Greifswald entschieden, dass der AfD-Abgeordnete Kramer im Landtag zu Unrecht einen Ordnungsruf für die Benutzung des Wortes "Neger" bekommen hat. In der Begründung hieß es, das Wort zähle nicht zu den Begriffen, die ausschließlich der Provokation oder der Herabwürdigung anderer dienen können.



Weiter wird betont, ein Abgeordneter könne zur Ordnung gerufen werden, wenn er die Würde oder die Ordnung des Hauses verletze. Landtagsvizepräsidentin Schwenke habe den Ordnungsruf pauschal für mehrere Verwendungen des beanstandeten Wortes in unterschiedlichen Zusammenhängen erteilt. Die Würde des Hauses sei aber nicht in allen Fällen verletzt worden. Insofern habe der Ordnungsruf vom November 2018 den Abgeordneten in seinem Rederecht verletzt.

Herabwürdigung für schwarze Menschen

Touré erklärte, in 99,9 Prozent der Fälle werde das Wort als Herabwürdigung für schwarze Menschen gebraucht. Vor allem wenn ein Vertreter einer rassistischen Partei die Bezeichnung verwende, müsse man davon ausgehen, dass es beleidigend gemeint sei. Kramer habe damit auch die Würde des Landtags verletzt. Von daher sei das Urteil in keiner Weise nachvollziehbar. Die Grünen-Politikerin erklärte weiter, die Entscheidung des Gerichts öffne dem Rassismus Tür und Tor. Alle Rassisten könnten es als Ansporn begreifen.

Medien sollten Begriff einordnen

Touré appelliert auch an die Medien, mit Menschen herabwürdigenden Bezeichnungen sensibel umzugehen. Handele es sich um ein Zitat, käme man um die Nennung nicht herum. Danach müsse der Begriff allerdings eingeordnet und vermieden werden. Es müsse stärker die Sicht der Betroffenen berücksichtigt werden, die rassistische Begriffe ausnahmslos mit psychischer und physischer Gewalt in Verbindung brächten.



Auch der Dlf verwendete in seiner Berichterstattung über die Auseinandersetzung um den Ordnungsruf den problematischen Begriff. Der Historiker Jürgen Zimmerer beanstandete daraufhin auf Twitter die ausführliche Nennung mit dem Hinweis auf in der Gesellschaft verbreiteten Rassismus.