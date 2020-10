Nach der Absage des CDU-Parteitags im Dezember fordert der Vorsitzende der Hamburger CDU, Ploß, einen zeitnahen Ersatztermin.

Im Deutschlandfunk sagte er, die mit dem Parteitag verbundene Wahl eines neuen Vorsitzenden müsse unbedingt im Januar stattfinden. Alles andere führe zu einer Extrembelastung für die CDU und am Ende auch für Deutschland. Ein Parteitag sei kein Oktoberfest oder eine Geburtstagsfeier, sondern wichtig für die Demokratie. In der Corona-Krise müssten die demokratischen Institutionen handlungsfähig bleiben, betonte er. Ein Parteitag könne digital stattfinden, die Abstimmung über den Vorsitz per Briefwahl erfolgen.



Ploß äußerte zudem Verständnis für die Kritik seines Parteikollegen Merz, einem Kandidaten für den Vorsitz, an der Verschiebung des Parteitags. Terminfragen seien immer auch Machtfragen und da Merz in den Umfragen derzeit vorne liege, könne er dessen Verärgerung nachvollziehen. Merz hatte Teilen des "Partei-Establishments" vorgeworfen, ihn als CDU-Chef zu verhindern zu wollen.

Bouffier nennt Merz' Vorwürfe albern und falsch

Führende Parteikollegen wiesen Merz' Vorwürfe zurück. Der hessische Ministerpräsident Bouffier bezeichnete sie als albern, falsch und widersinnig. Einen Parteitag trotz Corona im Dezember abzuhalten, sei von allen Beteiligten abgelehnt worden, sagte Bouffier der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Auch Unions-Fraktionschef Brinkhaus und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet verwiesen auf die Corona-Lage, die der einzige Grund für die Verschiebung gewesen sei.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.