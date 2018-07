Der Streit um den in der Türkei unter Hausarrest stehenden US-amerikanischen Pastor Andrew Brunson spitzt sich zu.

US-Präsident Trump und Vizepräsident Pence drohten der Türkei Sanktionen an, sollte Brunson nicht freigelassen werden. Der türkische Außenminister Cavusoglu erwiderte, sein Land toleriere keine Drohungen. Gesetze gälten für jedermann.



Dem Pastor werden Spionage und die Unterstützung terroristischer Organisationen vorgeworfen. Er lebt seit zwei Jahrzehnten in der Türkei. Ende 2016 wurde er festgenommen, derzeit sitzt er in Hausarrest.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.