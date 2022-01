Es gibt Streit um die geplante Priorisierung von PCR-Tests. (dpa | Julian Stratenschulte)

Der SPD-Politiker sagte im NDR-Hörfunk, es werde in Deutschland bald sehr viele neue Infektionen geben. Dann reichten die Laborkapazitäten nicht mehr aus. Wer vorrangigen Zugang zu den PCR-Tests erhalte, werde nun geprüft. Weil betonte, auch Antigen-Tests müssten in die Strategie einbezogen werden. Die genaue Regelung könne noch einige Wochen in Anspruch nehmen.

Kritik von Brinkhaus

Ganz anders klingt Unions-Fraktionschef Brinkhaus. Er sagte der Funke Mediengruppe, alle Bürger müssten bei Corona-Verdacht oder Infektion, aber auch nach überstandener Corona-Infektion die Möglichkeit haben, durch einen PCR-Test Gewissheit zu bekommen. Der CDU-Politiker forderte daher eine Erhöhung der vorhandenen Kapazitäten für PCR-Tests. Genau das müsse eine nationale Teststrategie der Bundesregierung leisten.

Tests für Risikogruppen

Bund und Länder hatten sich gestern auf Änderungen bei den PCR-Tests verständigt, ebenfalls mit der Begründung, dass diese knapp würden. Die Tests sollen künftig zunächst Risikogruppen zur Verfügung gestellt werden sowie Beschäftigten, die diese Menschen betreuen. Zudem will man sich um mehr Kapazitäten für PCR-Tests bemühen. Nachlesen können Sie die Beschlüsse hier

Patientenschützer: "Größter Pflegedienst" wird vergessen

Der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Blick auf die Beschlüsse, es sei zwar gut, dass vulnerable Personengruppen nun priorisiert würden. Vergessen werde aber, wie er es nannte, der "größte Pflegedienst Deutschlands". Die fünf Millionen pflegende Angehörigen hätten keinen Zugang zu Labor-Tests.

"Schreiender Widerspruch" zu Beteuerung, Schulen offenzuhalten

Übergangen fühlen sich auch die Lehrerverteter. So kritisierte etwa Lehrerverbands-Präsident Meidinger, dass Schüler und Lehrer nicht für PCR-Tests priorisiert werden. Dies sei ein schreiender Widerspruch zu Beteuerungen der Politik, die Schulen offenzuhalten, sagte er ebenfalls dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Akkreditierte Labore warnen vor zu hohen Erwartungen

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Schneider, forderte die Bundesregierung ähnlich wie Unionsfraktionschef Brinkhaus auf, alles zu tun, um mehr Testkapazitäten aufzubauen. Zitat: "Es darf jetzt nicht beim Starren auf den Mangel bleiben."

Der Deutsche Städtetag sprach sich ebenfalls für eine Anpassung der Teststrategie aus. Präsident Lewe sagte der Deutschen Presse-Agentur nach den Beratungen von Bund und Ländern, für mehr Test-Kapazitäten könnte die Nutzung sogenannter "POC-PCR-Tests" helfen. Diese können direkt vor Ort ausgewertet werden, etwa in Apotheken. Sie müssen daher nicht ins Labor geschickt werden. Lewe betonte, dafür müsste dann aber auch die Finanzierung für diese Tests verbessert werden.

Labore warnen vor zu hohen Erwartungen

Der Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin warnte indes vor zu hohen Erwartungen beim Ausbau der PCR-Testkapazitäten. Der Vorsitzende Müller sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man könne diese nicht beliebig erweitern. Er erwarte von Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine Antwort darauf, wie der Ausbau funktionieren soll. Wenn die Politik mehr Kapazitäten fordere, müsse sie auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen und für eine finanzielle Absicherung sorgen, falls die Tests nicht benötigt würden. Müller forderte zeitnahe Gespräche.

