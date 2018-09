Im Streit mit der EU um demokratische Defizite hat Ungarn die Unterstützung von Bulgarien erhalten.

Jede Bestrafung der Regierung in Budapest würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, erklärte Verteidigungsminister Karakatschanow in Sofia. Das Europäische Parlament hatte vor wenigen Tagen wegen des Vorwurfs der Verletzung von EU-Grundwerten ein Strafverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Es könnte bis zum Entzug von Stimmrechten führen. Ungeachtet des Verfahrens will die Europäische Volkspartei die Regierungspartei Fidesz des ungarischen Ministerpräsidenten Orban nicht ausschließen.