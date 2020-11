Polen und Ungarn haben wie angedroht ihr Veto gegen die EU-Finanzplanung bis 2027 und das damit verbundene Hilfspaket zur Überwindung der Corona-Pandemie eingelegt. Sie protestieren damit gegen den geplanten Rechtsstaatsmechanismus. Die Europäische Union steht nun vor der nächsten Krise.

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft teilte mit, die EU-Botschafter Polens und Ungarns hätten den Beschluss zur Finanzplanung blockiert. Für die Verabschiedung war das einstimmige Votum der 27 EU-Staaten erforderlich. Das Veto aus Warschau und Budapest kann unter anderem bedeuten, dass sich die Finanzplanung und damit auch der Corona-Hilfsfonds erst einmal verzögern.



Polen und Ungarn wehren sich gegen die Möglichkeit, dass EU-Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit künftig gekürzt werden könnten. In beiden Ländern gibt es Kritik am Umgang der Regierungen mit der Justiz, den Medien und teils auch der Wissenschaft.



Nach Angaben von Diplomaten werden nun Bundeskanzlerin Merkel, EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen über das weitere Vorgehen beraten müssen. Am Donnerstag dürfte das Thema dann alle Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten auf einer Videokonferenz beschäftigen.

Einstimmigkeit nicht bei Rechtsstaatsmechanismus

Die EU-Botschafter waren in Brüssel für mehrere Abstimmungen zusammengekommen. Für die Finanzbeschlüsse war Einstimmigkeit erforderlich - nicht aber für den umstrittenen Rechtsstaatsmechanismus. Die entsprechende EU-Verordnung wurde denn auch heute angenommen, weil eine qualifizierte Mehrheit ausreichte. Das heißt: Polen und Ungarn konnten hier kein Veto einlegen.

EU-Gipfel im Juli brachte Finanzpaket auf den Weg

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten im Juli nach langen Verhandlungen zwei Dinge auf den Weg gebracht: den Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 mit einem Volumen von mehr als einer Billion Euro und den Corona-Wiederaufbaufonds mit einem Umfang von 750 Milliarden Euro. Hinzu kam der umstrittene Rechtsstaatsmechanismus. Hier wurde zunächst wegen des Widerstands aus Polen und Ungarn vage formuliert. Die Einigung auf einen konkreten Rechtstext, die mit dem Europäischen Parlament ausgehandelt wurde, lehnten beide Länder dann ab.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.