Corona-Selbsttests am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Duisburg (Archivbild vom 23.03.2021) (imago/Reichwein)

Laut dem Schulministerium in Düsseldorf sollen die "überschüssigen Tests" in den kommenden Wochen abgeholt und zentral inventarisiert werden. Sollte es eine neue Testpflicht geben, könnten die Tests dann wieder zentral geordert und ausgeliefert werden. Die Opposition kritisierte das Einsammeln der Tests. Es werde allen Schulen, die freiwillig auf Tests setzen wollten, die Möglichkeit genommen, sagte der SPD-Abgeordnete Ott.

Das Schulministerium rechtfertigte den Schritt. Nach dem Auslaufen der Testpflicht würden in den Schulen "nur in sehr geringem Umfang" noch Tests bei möglichen Verdachtsfällen genutzt. Dies sei auch weiterhin gesichert. Familienminister Stamp - wie Schulministerin Gebauer bei der FDP - sagte dem WDR, das Thema sei von der Opposition "aufgebauscht" worden.

Bis zum Beginn der Osterferien hatten sich Schüler an weiterführenden Schulen in NRW drei Mal pro Woche per Selbsttest überprüft. Die Maskenpflicht im Klassenraum war bereits eine Woche vor Beginn der Osterferien abgeschafft worden.

