Bundespräsident Steinmeier hat die italienischen Behörden für die Festnahme der deutschen "Sea Watch"-Kapitänin Rackete kritisiert.

Es könne ja sein, dass es in Italien Rechtsvorschriften gebe, wann ein Schiff einen Hafen anlaufen dürfe, sagte Steinmeier im ZDF. Doch wer Menschenleben rette, könne kein Verbrecher sein. Inzwischen rechtfertigte Rackete ihr Vorgehen mit einer hoffnungslosen Situation an Bord. Die Zeitung "Corriere della Sera" berichtet über eine Stellungnahme ihrer Anwälte, wonach sie erschöpfte Menschen habe an Land bringen wollen und nach eigenen Angaben Angst gehabt hatte, dass es sonst Selbstmorde hätte geben können. Dass die 31-Jährige dabei auch ein Polizeiboot rammte, sei versehentlich geschehen.



Rackete hatte das Rettungsschiff mit 40 Migranten in der Nacht zu Samstag trotz Verbots im Hafen von Lampedusa angelegt. Ihr droht in Italien nun eine Gefängnisstrafe.