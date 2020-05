Die Bundesregierung erwägt derzeit trotz der massiven Kritik an dem Sicherheitsgesetz für Hongkong keine Absage des EU-China-Gipfels in Leipzig.

Außenminister Maas sagte in Berlin, es gebe vieles, über das man mit China sprechen wolle und müsse. Das für September geplante Gipfeltreffen sei eine gute Gelegenheit, um auch unangenehme Themen zu erörtern. Der SPD-Politiker unterstrich, man wolle echte Fortschritte in den gemeinsamen Beziehungen erzielen - etwa durch ein Investitionsschutzabkommen. Außerdem werde die EU ehrgeizige Klimaziele einzufordern.



Chinas Volkskongress hatte gestern die Pläne für das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong gebilligt. Maas bekräftigte, das hohe Maß an Autonomie Hongkongs dürfe nicht ausgehöhlt werden.