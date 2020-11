Die EU-Kommission hat Frankreich ermahnt, die Pressefreiheit zu garantieren.

Hintergrund sind die Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz. Damit will die Regierung die Veröffentlichung von Fotos oder Videos, auf denen Polizisten zu sehen sind, unter bestimmten Bedingungen unter Strafe stellen. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, Journalisten müssten gerade in Krisenzeiten wie den jetzigen frei und in Sicherheit arbeiten können.



Mit dem geplanten Gesetz will Frankreichs Innenminister Darmanin die Veröffentlichung von Bildern unter Strafe stellen, wenn sie die körperliche oder psychische Unversehrtheit einzelner Polizisten gefährden. Bei Verstößen drohen ein Jahr Haft und eine Geldstrafe von 45.000 Euro.



Viele Medien in Frankreich haben seit Beginn der Gelbwesten-Proteste vor zwei Jahren immer wieder Aufnahmen von Polizeieinsätzen veröffentlicht, die Gewalt gegen Demonstrierende dokumentieren.

