Der türkische Präsident Erdogan drängt auf die rasche Einrichtung der mit den USA vereinbarten Sicherheitszone im Norden Syriens.

Andernfalls habe man keine andere Wahl, als eigene Operationspläne umzusetzen. Die Türkei habe nicht viel Zeit und Geduld, sagte Erdogan in Istanbul. Die Türkei und die USA hatten sich am 7. August auf die Einrichtung der Sicherheitszone geeinigt. Eine Einsatzzentrale wurde bereits eingerichtet; gemeinsame Patrouillen sollen demnächst beginnen.



Bei einem US-Angriff in der umkämpften Provinz Idlib wurden wenige Stunden nach dem Beginn einer Waffenruhe laut Aktivisten mindestens 40 Dschihadisten getötet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von einem Raketenangriff. Das Pentagon bestätigte den Angriff, machte aber keine Angaben zu den eingesetzten Waffen. Die Aktion habe Anführern des Terrornetzwerks Al-Kaida gegolten, hieß es. Die einseitige Waffenruhe war von Russland verkündet worden, dem wichtigsten Verbündeten des syrischen Machthabers Assad.