Im Streit der Bundesländer um die künftigen Termine für die Sommerferien wächst der Druck auf Bayern und Baden-Württemberg.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller kritisierte, dass die beiden Länder eine Teilnahme an der Ferienrotation weiterhin ablehnen. Müller sagte im Deutschlandfunk, es könne bei der Verteilung der Ferienzeiten nicht mehr ständige Ausnahmen für Bayern und Baden-Württemberg geben. Ähnlich äußerte sich die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig. Der Hamburger Bildungssenator Rabe drohte damit, die anderen 14 Bundesländer könnten ihre Ferienzeiten künftig ebenfalls frei bestimmen. Dann könne er während der Urlaubszeit nur "viel Spaß auf den langen Autobahnen Bayerns" wünschen.



Der bayerische Ministerpräsident Söder und die Regierung in Stuttgart erklärten dagegen, man halte an den späten Sommerferien fest. Dies habe sich sehr bewährt. Die beiden Länder begründen ihre Position unter anderem mit den langen Pfingstferien, die dort manchmal bis fast Ende Juni dauern.