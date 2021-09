Im Streit um die sogenannte Sonntagsfrage von Meinungsforschern hat der Bundeswahlleiter Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden eingelegt.

Das Gericht hatte gestern entschieden, dass es zulässig ist, bei veröffentlichten Wahlumfragen auch Angaben von Briefwählern einzubeziehen. Damit bekam das Meinungsforschungsinstitut Forsa recht.



In einer Mitteilung von Bundeswahlleiter Thiel heißt es, er habe den Gerichtsbeschluss zur Kenntnis genommen. Aus seiner Sicht stelle die Veröffentlichung von Umfragen vor Ablauf der Wahlzeit einen Verstoß gegen das Bundeswahlgesetz dar, wenn Briefwählern nicht nur nach ihrer Wahlabsicht, sondern nach ihrer Wahlentscheidung gefragt würden.



Umfrageinstitute fragen regelmäßig zufällig ausgesuchte Bürgerinnen und Bürger, wen sie wählen würden. Forsa fragt dabei auch, ob jemand schon per Brief gewählt hat und wenn ja, welche Partei.

