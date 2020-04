Es ist nicht das einzige Thema, bei dem die Koalitionspartner CDU/CSU und SPD auf Konfliktkurs sind. Doch dies ist ein Konflikt, wie er unnötiger und sicherheitspolitisch gefährlicher kaum sein könnte.

Der erste Tornado hob 1974 in der alten Bundesrepublik vom Boden ab. Immer wieder wurde das Allzweckkampfflugzeug auf- und umgerüstet. Doch nach über 45 Jahren im Einsatz sind die Reparaturen teurer als die ins Auge gefassten Neuanschaffungen.

Teil der nuklearen Abschreckung der Nato

Der Tornado musste viele Aufgaben übernehmen. Eine davon ist von allergrößter strategischer Bedeutung: er musste in der Lage sein, Atomwaffen ins Ziel zu bringen. Diese werden von den USA gestellt. Das ist Teil der sogenannten Nuklearen Teilhabe. Deutschland hat keine Atomwaffen, aber wir wollen bei der Atomstrategie der Nato mitreden. Das tun wir im Rahmen der Nuklearen Planungsgruppe, ein Beratungsgremium des westlichen Bündnisses. Hier wird entschieden, wie die nukleare Strategie des Bündnisses aussieht, also ob, wie und unter welchen Bedingungen im Verteidigungsfall Atomwaffen eingesetzt werden würden.

(Deutschlandradio / Bernd Musch-Borowska)Bundeswehr zwischen Innerer Führung und Materialmangel

Die Entwicklung der Bundeswehr als Parlamentsarmee gilt als eine historische Erfolgsgeschichte. Doch die Streitkräfte müssen mehr sein als demokratiefähig – gerade in Sachen Verteidigungsfähigkeit und Effizienz hapert es gewaltig.

Das ist Teil der nuklearen Abschreckung der Nato. Deutschland muss daran beteiligt sein, weil Europa im Konfliktfall Kriegsschauplatz wäre. Es ist also in unserem ureigensten Sicherheitsinteresse, dass auf diesem Feld keine Entscheidungen ohne uns getroffen werden. Deshalb müssen wir uns auch an der nuklearen Abschreckung beteiligen. Deutschland tut dies, in dem es nuklearfähige Kampfflugzeuge stellt.

Weil es sich um amerikanische Atomwaffen handelt, müssen die entsprechenden Kampfflugzeuge auch von den USA für nukleartauglich erklärt, also zertifiziert werden. Das würde beim Eurofighter Jahre dauern, mit ungewissem Ausgang. Bei der F-18 ginge dies relativ schnell, weil eine ihrer Vorgängervarianten bereits nuklear zertifiziert war. Es handelt sich um eine Übergangslösung, bis das gemeinsame deutsch-französische Kampfflugzeug entwickelt ist. Deshalb ergibt es keinen Sinn die modernere, aber viel teurere F-35 zu kaufen.

Wer militärisch nichts zu bieten hat, der hat auch politisch nichts zu melden

Wenn Deutschland sich aus diesem wichtigen Pfeiler der Abschreckung verabschieden würde, dann würde das die Nato und unsere Verbündeten bis ins Mark erschüttern. Viele in der SPD, insbesondere bei der Parteilinken, hoffen, über die Blockade der Tornado-Nachfolge-Entscheidung aus der nuklearen Teilhabe aussteigen zu können – obwohl das dem Koalitionsvertrag widersprechen würde. Atomwaffen sind nie populär. Wie auch. Aber sie sind durch ihre abschreckende Wirkung friedenserhaltend.

Die SPD sollte sich hüten, aus diesem Konflikt ein Wahlkampfthema zu machen. Das wäre in hohem Maße verantwortungslos. Denn damit würde die Bündnissolidarität unterlaufen, auf der das 70 Jahre erfolgreiche Friedensversprechen der Nato basiert. Für Deutschland gilt mehr denn je: Wer militärisch nichts zu bieten hat, der hat auch politisch nichts zu melden.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund. 1997 bis 1998 arbeitete er als Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C. Seit Anfang 2019 ist er Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.