Nach dem Einreiseverbot für mehrere deutsche Abgeordnete hat der Bundestag bei der chinesischen Botschaft interveniert. China lässt derzeit gleich zwei deutsche Parlamentsdelegationen nicht ins Land. Namentlich abgelehnt wird die Grünen-Abgeordnete Bause.

Nach Angaben einer Regierungssprecherin wurde China aufgefordert, die deutsche Entscheidung zur Besetzung der geplanten Delegation zu akzeptieren. Die Regierung in Peking hatte sich ausdrücklich geweigert, die Grünen-Politikerin Bause im Rahmen eines Abgeordnetenbesuchs ins Land zu lassen.



Bause tritt seit längerem für die Rechte der muslimischen Minderheit der Uiguren in China ein. Sie wollte Mitte September mit dem Ausschuss "Digitale Agenda" nach Peking reisen. China will den Digitalausschuss nur ins Land lassen, wenn die Politikerin nicht dabei ist.



Auch dem Menschenrechtsausschuss des Bundestags verweigert Peking die Einreise. Die Ausschussvorsitzende Jensen (FDP) kritisierte dies und sagte im Deutschlandfunk, in einem partnerschaftlichen Dialog müsse es möglich sein, unliebsame Themen anzusprechen.

Umgang mit den Uiguren

Geplant war, dass der Ausschuss neben der Hauptstadt Peking auch die westliche Provinz Xinjiang sowie die autonome Region Tibet besucht. Thema des Parlamentsgremiums für Menschenrechte sollte die Situation religiöser Minderheiten in China sein.



Menschenrechtsorganisationen und ausländische Regierungen schätzen, dass allein in den vergangenen drei Jahren in Xinjiang mehr als eine Million Menschen in Umerziehungslagern inhaftiert wurden. In aller Regel gehören sie zu den muslimischen Minderheiten. Die Mehrzahl der Inhaftierten sind Uiguren.