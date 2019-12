Nach dem Streit um ein Satirevideo des WDR-Kinderchors ist es zu einer Demonstration vor einem Sendergebäude in Köln gekommen.

Wie die Polizei dem Deutschlandfunk mitteilte, hat eine männliche Privatperson aus dem Rheinland eine Demonstration mit fünf bis zehn Personen angemeldet. Allerdings waren deutlich mehr Menschen vor Ort. Genaue Zahlen nannte die Polizei nicht. Schätzungen von Beobachtern zufolge sollen es hundert Menschen gewesen sein. Zunächst hatte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) auf Twitter von der Kundgebung berichtet.



Das Thema der Kundgebung lautete der Polizei zufolge: "Unsere Oma ist keine Umweltsau" - im Kontrast zum umstrittenen Video, in dem eine Textzeile lautete: "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau." Der WDR hatte das Video gestern nach heftiger Kritik gelöscht und sich entschuldigt.

Auch Teilnehmer aus der rechten Szene

Polizeisprecher Christoph Schulte sagte, ein Teil der Teilnehmer sei vom Erscheinungsbild der rechten Szene zuzuordnen. Beispielsweise seien Jacken mit der Aufschrift "Bruderschaft Deutschland" oder einer weiß gestickten Faust getragen worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Anmelder und den rechten Demonstrierenden gibt, ist der Polizei zufolge unklar.



Zudem habe es eine verbale Auseinandersetzung mit linken Meinungsgegnern gegeben. Eine linke Gegendemonstration sei nicht angemeldet gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine Straftaten bekannt, die auf der einen oder anderen Seite begangen wurden. Die Demonstration ist beendet, die Polizei zeigt jedoch noch eine verstärkte Präsenz und überprüft Personen - auch, um Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten zu verhindern.

"Gerade protestieren Nazis vor dem WDR"

Der Kölner Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann (Grüne) twitterte: "In Köln demonstrieren gerade Neonazis vor dem WDR-Funkhaus.

Was jetzt gut wäre: ein Intendant und ein Ministerpräsident, die sich schützend vor die Mitarbeiter*innen stellen und den WDR gegenüber rechten Angriffen verteidigen."



Der Linken-Bundestagsabgeordnete aus dem Ruhrgebiet, Niema Movassat schrieb ebenfalls auf Twitter, "Herr Armin Laschet, gerade protestieren Nazis vor dem WDR in Köln. Wäre es nicht mal an der Zeit, sich hinter die betroffenen Journalisten zu stellen, nachdem Sie, Herr Ministerpräsident, mit ihren Tweets das Feuer geholfen haben zu entfachen?"



Laschet hatte unter anderem geschrieben: "Der WDR hat mit dem Lied 'Meine Oma ist ne alte Umweltsau', das die Redaktion den Dortmunder Kinderchor singen ließ, Grenzen des Stil und des Respekts gegen über Älteren überschritten. Jung gegen Alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel."